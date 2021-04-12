ماكرو جروب تؤجل طرح أسهمها في البورصة لدراسة مدى استيعاب السوق

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" في إفصاح للبورصة اليوم الاثنين، إنها قررت تأجيل طرح أسهمها في البورصة للتداول إلى توقيت آخر، ولكنها لم تفصح عن الموعد المحدد لإعادة الطرح.

وأوضحت الشركة في البيان، أن قرار التأجيل يأتي في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية، أو خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت شركة ماكرو جروب، تعتزم طرح حصة من أسهمها تصل إلى 45.8% في البورصة، وذلك بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على نشرة الطرح، والتي بدأ الأربعاء الماضي الطرح الخاص، وكان من المفترض بدء تلقي وتسجيل أوامر الطرح العام، اعتبارا من يوم عمل أمس الأحد 11 إبريل وحتى الخميس 15 إبريل.

وستبيع الشركة، بحد أقصى 264.513 مليون سهم، بينها شريحة الطرح العام 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا سيكون بسعر للسهم حده الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح.

وذكرت أنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقا لنظام "Book Building" بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل.

وكانت شركة تعليم لخدمات الإدارة، آخر شركة طرحت في البورصة وبدأت التداول في البورصة، منذ أسبوعين، بعد تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة 2.1 مليار جنيه.

وبلغ عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2.45% من أسهم رأسمال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 339.9 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و46.55% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وجرى تغطية الطرح العام 29.38 مرة، والخاص للمؤسسات 2.34 مرة، وبلغ نصيب العرب والأجانب في الطرح الخاص 65% موزع ما بين دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا.