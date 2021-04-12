تراجع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.
وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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