وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقائنا في السودان من خبرات

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات في شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه "أشقاؤنا في السودان"، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار الوزير إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي يصب في مصلحة شعبي وادي النيل؛ بما يُسهم في خلق نموذج للشراكة التنموية، والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل ما تتفرد به العلاقات المصرية السودانية من خصوصية تاريخية ترتكز على روابط الأخوة والمودة الصادقة.

وبدأ وزير المالية، اليوم، زيارة رسمية للعاصمة السودانية الخرطوم، تستمر لمدة يومين، وذلك على رأس وفد يضم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورامي يوسف مستشار الوزير للسياسات الضريبية.

وقال الوزير إن جلسة المباحثات التي عقدها اليوم الأحد في الخرطوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته فى هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات.

كان الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، أكد سعادته بلقاء وفد وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بحضور كل من وزراء القطاع الاقتصادي بالسودان.

وأضاف: "استمعنا إلى التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وكيف خرج شاملاً، وراعى مراعاة كاملة الحماية الاجتماعية، وكيف أدى إلى تنمية موارد الدولة"، مشيرا إلى أن النقاشات تطرقت إلى التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأن هذا الإصلاح لم يكن خاصًا بوزارة المالية فقط، وإنما امتد إلى كل الوزارات، مما أدى إلى نتائج ملموسة جدًا.

وأوضح الوزير السوداني أن مصر تتمتع الآن بجني ثمار نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يمكن أن يكون قاسيًا جدًا لولا الترتيبات التي اتخذت لضمان الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني اطلع على التجربة المصرية، التي تعتبر أقرب تجربة إلى السودان، الذي يقوم بترتيبات للاستفادة من تلك التجربة لأقصى درجة ممكنة.