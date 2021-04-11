بعد أيام من زيادة البلدي.. ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق
كتبت- دينا خالد:
قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يأتي بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو.
وأضاف النواوي، لمصراوي، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.
وأرجع النواوي هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان.
وأوضح أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار.
وتوقع النواوي زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.
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