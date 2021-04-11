أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعد أيام من زيادة البلدي.. ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق

03:45 م الأحد 11 أبريل 2021
بعد أيام من زيادة البلدي.. ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق

اللحوم المستوردة

كتبت- دينا خالد:

قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يأتي بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو.

وأضاف النواوي، لمصراوي، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.

وأرجع النواوي هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان.

وأوضح أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار.

وتوقع النواوي زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.

اقرأ أيضا:

أسعار اللحوم ترتفع 20 جنيهًا للكيلو مع اقتراب شهر رمضان

اللحوم المستوردة أسعار اللحوم المستوردة ارتفاع أسعار اللحوم سيد النواوي

الخبر التالى:

وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقائنا في السودان من خبرات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحبس 8 سنوات لأحمد بسام زكي في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا