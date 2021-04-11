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رئيس فوري: 3.5 مليون عملية دفع إلكتروني يومياً لخدمات مختلفة

03:02 م الأحد 11 أبريل 2021
رئيس فوري: 3.5 مليون عملية دفع إلكتروني يومياً لخدمات مختلفة

أشرف صبري فوري

كتب- علاء حجاج:

قال أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري للتكنولوجيا المالية، إن الشركة تجري نحو 3.5 مليون معاملة يوميا لخدمات مختلفة من خدمات الدفع الإلكتروني.

وأضاف صبري، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد مع عدد من الصحفيين، أن الشركة طورت من البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة.

وقال إن "السيستم لا يقع في مصر فقط، فعلى سبيل المثال كم مرة يتعرض واتساب لعطل على مستوى العالم".

أوضح أن الشركة تعمل على تحديث بنيتها التحتية بشكل متزايد لاستيعاب النمو المتسارع الذي تحققه.

وعن المنافسة مع البنوك، قال إن شركات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية مكملة لعمل البنوك وذراع رئيسي للبنوك لتقديم خدمات مالية لقطاعات يصعب للبنوك الوصول لها.

وذكر صبري أن الشركة كانت تتوقع نمو سعر السهم خلال الطرح في البورصة، ولكنها لم تكن تتوقع النمو السريع في السهم خلال الفترة القصيرة مثلما حدث.

وأكد أن التوفيق كان حليفا للشركة في بداياتها ما جعلها شركة رائدة رغم وجود منافسين لها، مشيرا إلى أن التوفيق كان في اختيار فريق العمل المناسب الذي ساهم في دفع نمو الشركة.

وأضاف أنه في بداية فوري كانت منظومة التمويل المتاحة مغايرة للمنظومة الحالية، فكان تأسيس الشركة في البداية من خلال مؤسسات قوية مثل شركة راية والبنك العربي الأفريقي وصندوق تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهو ما أسهم في تسهيل حصول الشركة على التمويلات اللازمة لتحقيق النمو، وكذلك في دفع نمو الشركة.

وأوضح أن هذا النموذج من تأسيس الشركات أصبح غير موجود حاليا، فأغلب الشركات الناشئة يتم تأسيسها من جانب أفراد ما يجعلهم يواجهون تحديات كبيرة في السوق.

ويرى صبري أن حلقات العمل غير مكتملة في بيئة العمل الخاصة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

ونصح صبري الشركات الناشئة بالبحث عن التمويل لدى مؤسسات قوية ليس بغرض الحصول على الأموال فقط، وإنما لمساعدة المؤسسة لهم في النمو وتسريع الأعمال.

أشرف صبري شركة فوري خدمات الدفع الإلكتروني

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