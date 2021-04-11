لماذا تأخر الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة حتى الآن؟.. مصادر تجيب

القاهرة- مصراوي:

لم تنته المناقشات بعد بين اللجنة الحكومية لتسعير الوقود، حول قرارها الجديد بشأن الأسعار التي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة، لكن التوقعات تشير إلى زيادة الأسعار، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.

ورغم أن قرار اللجنة كان المفترض أن يصدر في غضون العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، إلا أن المناقشات حول زيادة الأسعار من عدمها حالت دون صدوره.

وتوقعت مصادر حكومية لمصراوي أن تبلغ قيمة الزيادة 25 قرشًا أو أكثر في لتر البنزين لتستمر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل، لكن المصادر لم تأكد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق بالفعل أم لا.

وكانت مصادر حكومية قالت لمصراوي، في تصريحات، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالي (أبريل–يونيو)، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تناقش أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدًا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن التقرير يتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، إضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قرار اللجنة يتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.