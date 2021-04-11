تطبيق لافيري لتنظيف وغسل الملابس يحصل على تمويل بملايين الجنيهات من A15

كتب-علاء حجاج:

نجح تطبيق لافيري، لخدمات التنظيف الجاف وغسل الملابس في مصر، في الحصول على دفعة تمويل استثماري بملايين الجنيهات، لم يكشف عن كافة تفاصيلها بعد، من شركة الاستثمار المصرية A15، بحسب بيان صحفي اليوم الأحد.

وتتواجد شركة تنظيف ومعالجة الملابس عبر الخدمات الرقمية لافيري في السوق منذ عام 2018، وحتى الآن تعاملات مع أكثر من 60 ألف قطعة واكتسبت قاعدة عملاء تضم أكثر من 4000 مُستخدم مُسجل، مع تحقيق معدل نمو شهري 25٪.

وقال كريم بشارة، الشريك المؤسس في مجموعة A15، على جولة التمويل، إن ما حققه فريق عمل لافيري من نجاح لفت نظرنا، من حيث عدد العملاء الفعليين الذين اجتذبهم التطبيق في المناطق التي يعملون فيها، بالإضافة إلى المستوى الخدمة التي يقدمونها لعملائهم.

وأضاف أن لافيري تعد إضافة مهمة إلى محفظتنا نظرًا لخبراتنا السابقة في بناء شركات استهلاكية ناشئة تعتمد على التكنولوجيا والاستثمار فيها.

ويجمع مؤسسا لافيري أيمن جاب الله ومهاب علوش، أكثر من 20 عامًا من الخبرة في حلول البرمجيات وتطوير الأعمال والتحول الرقمي عبر الشركات العالمية وكذلك المؤسسات الصغيرة.

وينضم إليهما الآن هاني سلامة، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة لافيري، الذي كان يدير شركة عائلية لغسيل الملابس كانت قد أنشئت منذ 30 عامًا.

وتخطط شركة لافيري لتوسيع إطار عملياتها بهدف تسهيل وصول مجموعة أكبر من العملاء غير المخدومين في القاهرة الكبرى إلى خدمات الغسيل المتميزة، ومن ثم التوسع في دول الخليج خلال العامين المقبلين.

وقال أيمن جاب الله، الشريك المؤسس في لافيري: "الشراكة مع A15 خطوة فارقة ومحورية لشركتنا، ويسعدنا التعاون مع مستثمر رائد ومؤثر في التكنولوجيا بهذا الحجم".

وأضاف، أن أهم ما يميز لافيري عن منافسيها في السوق هو سهولة استخدام التطبيق بالنسبة للعميل بالإضافة إلى جودة الخدمة المُقدمة وخدمات ما بعد البيع المميزة.