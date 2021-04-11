ارتفاع الكوسة والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الخوخ البلدي جنيهين اليوم، ليتراوح بين 4 و9 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.2 و2.4 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.