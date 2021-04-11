ارتفاع الكوسة والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجع سعر كيلو الخوخ البلدي جنيهين اليوم، ليتراوح بين 4 و9 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.2 و2.4 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
209677
عدد المصابين
-
159054
عدد المتعافين
-
12405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان