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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:14 ص الأحد 11 أبريل 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 10292 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.74% إلى مستوى 10303 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة أسهم hgf vwm أسهم البورصة مؤشر EGX70EWI

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