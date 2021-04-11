البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 10292 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.74% إلى مستوى 10303 نقطة.
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