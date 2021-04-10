أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البترول تطلق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

12:26 م السبت 10 أبريل 2021
البترول تطلق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

كتب-مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت إنه لأول مرة تم تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والتي تعد إحدى الوسائل المتطورة التي بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.

وأضاف البيان أنها تتميز بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.

الغاز الطبيعي تموين السيارات محطة متنقلة لتموين السيارات وزارة البترول

الخبر التالى:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرأنا التاريخ.. الرئيس التونسي: موقف مصر هو موقفنا ولن نقبل المساس بأمنها المائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا