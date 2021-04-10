البترول تطلق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

كتب-مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت إنه لأول مرة تم تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والتي تعد إحدى الوسائل المتطورة التي بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.

وأضاف البيان أنها تتميز بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.