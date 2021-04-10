معيط يلتقي بوفد من "جايكا" ويدعو المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر

بدء التداول على أسهم "تعليم" أول طروحات البورصة في 2021.. والسهم يصعد

كتب-مصطفى عيد:

ودعا محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه وفدًا يابانيًا برئاسة ماتسوناجا هيديكي، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، المستثمرين حول العالم للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمصر بجميع المجالات.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم السبت أن مصر ترحب بالتعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات، وتتطلع إلى مشاركة الشركات والخبرات اليابانية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأوضح معيط، أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» تُعد أحد شركاء التنمية الدوليين، الذين نستهدف تعزيز سبل التعاون معهم؛ للاستفادة من الخبرات اليابانية، وتوطينها في مصر، والإسهام الفعال في رفع كفاءة العنصر البشرى.

وبحسب معيط فإن مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي شهد تحسنا حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية.

وأشار معيط إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي المقبل، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

وبحسب ماتسوناجا هيديكي، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فإنه لمس تطورًا كبيرًا في شتى مناحي الحياة بمصر، نتيجة لجهود الإصلاح التي تنفذها الحكومة المصرية؛ بما يعكس إصرار الشعب المصري بقيادته السياسية الحكيمة على المضي في عملية التحديث الشامل للبلاد.