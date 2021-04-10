لتجنب خصم الرصيد.. 8 نصائح قبل الاشتراك في عروض وخدمات المحمول

كتب-علاء حجاج:

تقدم شركات المحمول خدمات وعروض ترويجية وترسل لعملائها رسائل لحثهم على الاشتراك في هذه الخدمات المدفوعة.

وأحيانًا يشترك العميل في هذه الخدمات لكنه لا يدرك أن الخدمة مدفوعة وتخصم من رصيده دوريًا.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير 8 نصائح للعميل قبل الاستفادة من هذه العروض والخدمات في شركات المحمول الأربعة، ولتجنب أي خصومات من الرصيد دون علم العميل، وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي كالتالي:

1-لا تشترك في أحد خدمات القيمة المضافة عبر الهاتف المحمول قبل الإطلاع بشكل دقيق على طبيعة الخدمة وقيمتها ومواعيد سدادها.

2-بعض خدمات أو عروض القيمة المضافة قد تتضمن أيام مجانية، بعدها تبدأ الشركة في محاسبتك، فتأكد من تفاصيل الخدمة أو العرض جيدا قبل الاشتراك.

3-في حالة رغبتك إيقاف أو إلغاء إحدى خدمات القيمة المضافة أو الرسائل الإعلانية ولم تتمكن من فعل ذلك من خلال هاتفك المحمول مباشرة، اتصل بمقدم خدمة التليفون المحمول الخاص بك وأطلب إيقافها.

4-عند اشتراكك في أحد خدمات القيمة المضافة للحصول على خدمات باشتراكات دورية أو شراء محتوى إلكتروني أو مشاهدة أفلام من خلال التطبيقات المعدة لذلك، تابع رصيدك أو فاتورتك الشهرية وتأكد من دقة حساباتك.

5-عند الاشتراك في إحدى خدمات القيمة المضافة تأكد من الحصول على رسالة تتضمن التأكيد على عملية الاشتراك من قبل مقدم الخدمة.

6-عند الاشتراك بأحد خدمات القيمة المضافة تأكد من تلقيك رسالة تتضمن طريقة إلغاء الخدمة أو العرض وأن طريقة الالغاء مجانية.

7-نبه أطفالك على عدم التعامل مع أي رسائل قصيرة أو مواقع إلكترونية تتضمن خدمات قيمة مضافة ذات مقابل يتم خصمها من الرصيد أو تضاف للفاتورة إلا بعد الرجوع إليك.

8-عند وجود أي شكوى بخصوص خدمات القيمة المضافة تقدمت بها لمقدم خدمة الهاتف المحمول الخاص بك ولم يتم حلها خلال المدة المحددة من قبل مقدم الخدمة، يمكنك تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كخطوة ثانية للتحقيق في شكواك.