ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر297 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 60ر33800 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر31 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 80ر4128 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر70 نقطة ، أو 5ر0% ، ليصل إلى 19ر13900 نقطة.​