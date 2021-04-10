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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:06 ص السبت 10 أبريل 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر297 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 60ر33800 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر31 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 80ر4128 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر70 نقطة ، أو 5ر0% ، ليصل إلى 19ر13900 نقطة.​

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