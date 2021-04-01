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رئيس مصلحة الضرائب العقارية: 84.8 ألف إقرار تم تقديمها عبر منصة مصر الرقمية

08:19 م الخميس 01 أبريل 2021
رئيس مصلحة الضرائب العقارية: 84.8 ألف إقرار تم تقديمها عبر منصة مصر الرقمية

مصلحة الضرائب العقارية

كتب- مصطفى عيد:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها للمصلحة من الممولين إلكترونياً، وصل بنهاية يوم أمس الأربعاء عبر منصة مصر الرقمية إلى نحو 84.8 ألف إقرار.

ويعني ذلك أن عدد الإقرارات التي تم تقديمها في آخر 12 ساعة لإتاحة التقديم على المنصة أمس حتى منتصف الليل وصل إلى حدود 30 ألف إقرار، وذلك مقارنة بوصول إجمالي العدد حتى الساعة 12 ظهر أمس إلى نحو 55 ألف إقرار.

وأكد فوزي لمصراوي أنه يتم حاليا مراجعة الإقرارات التي تم تقديمها بعد انتهاء آخر موعد للتقديم أمس على أن يتم حصر عدد هذه الإقرارات قريبا، مع إعادة توزيعها على المأموريات بحسب الإقرارات التي تخص الوحدات الواقعة في دائرتها.

وأشار إلى أنه يتم بعد ذلك تسجيل بيانات هذه الإقرارات في تلك المأموريات بشكل ورقي وأيضا إلكتروني، وذلك تمهيدا لاستخدام هذه البيانات عند تفعيل الحصر والتقييم الجديد الذي يتم حاليا، ويبدأ العمل به في أول عام 2022.

مصلحة الضرائب العقارية أنور فوز منصة مصر الرقمية الإقرارات الضريبية
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