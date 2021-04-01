توفيق: تركيب الماكينات وتشغيل أكبر مصنع غزل بالعالم في صيف 2022

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع تشغيل أكبر مصنع للغزل في شركة غزل المحلة بحلول صيف 2022.

وكتب الوزير، على صفحته عبر فيسبوك، اليوم الخميس :"الحمد لله، بشائر أكبر مصنع غزل في العالم على مساحة 62 ألف متر مربع في المحلة الكبرى، قلعة صناعة المنسوجات".

وأوضح الوزير أن "العمل مستمر للانتهاء من الإنشاءات وتركيب الماكينات والتشغيل في صيف 2022 بإذن الله".

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي لمصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

وأضافت الوزارة أن تركيب هذا الهيكل يأتي في إطار تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما- الفائزة بالمناقصة- نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال السابقة شملت تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.