62 ألف متقدم لمبادرة إحلال السيارات القديمة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، لمصراوي، إن عدد المتقدمين للمبادرة سجل في أول 3 أشهر من العام الجاري نحو 62 ألف متقدم.

ويعني ذلك أن عدد المتقدمين للمبادرة خلال الأسبوع الأخير يصل إلى حدود 2000 متقدم، حيث ذكر عوض لمصراوي في حوار قبل نحو أسبوع، أن عدد المتقدمين وقتها وصل إلى حدود 60 ألف متقدم.

وأضاف عوض، لمصراوي، أن عدد الطلبات قيد التنفيذ وصل حاليا إلى حوالي 4 آلاف طلب.

وتتضمن المبادرة إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وفتحت الحكومة الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتقديم عليها بدءا من أوائل يناير الماضي مع الإعلان عن تفاصيل المبادرة.

ولكن تم إجراء تحديثات على الموقع يوم 15 مارس الماضي مع بدء تفعيل المبادرة على الأرض، وبالتالي احتاج من قدم قبل هذا التاريخ لاستكمال تسجيل بياناته على الموقع ولكن بعد أن يتم إرسال رسالة نصية له برقم طلبه الجديد.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، بدء التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال والمستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني.

وقال الوزير إن هذا التواصل يتم من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

وأَضاف أن التواصل وفقا لأولوية الحجز يأتي نتيجة للإقبال الكبير للاشتراك في المبادرة، وزيادة أعداد المتقدمين، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع باقي مقدمي الطلبات المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة عن طريق إرسال رسائل نصية برقم الطلب خلال يوم الاثنين الماضي، وعلى أقصى تقدير الثلاثاء.

وقال طارق عوض، لمصراوي اليوم الخميس، إنه تم إرسال رسائل لمعظم المتقدمين، ويجري إرسال الرسائل للباقين تباعا.

وأشار إلى أنه من المنتظر الإعلان قريبا عن موعد تسليم أول سيارة ضمن المبادرة، ولكن من المتوقع أن يكون هذا الموعد في الأسبوع المقبل.

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https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/23/1992143/