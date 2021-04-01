كواليس إلغاء قرار نقل مصنع الدلتا للأسمدة إلى السويس

كتبت – شيماء حفظي:

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، كواليس تراجع الحكومة عن نقل مصنع الدلتا للأسمدة التابع للوزارة، من موقعه في طلخا إلى السويس.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وقال المصدر، لمصراوي، إن مقترح نقل مصنع الدلتا للأسمدة إلى السويس، جاء بشكل رئيسي وفقا لرغبة الحكومة في استغلال أرض المصنع في إنشاء مشروعات إسكان بديلة للعشوائيات، وهو نفس السبب الذي تم إلغاء المقترح بسببه.

وأوضح المصدر :"بعد دراسة الموقف في مجلس الوزراء، قررت الحكومة عدم الحاجة لأراضي المصنع، في ظل وجود 62 فدانًا كانت محل نزاع بين الشركة والكهرباء، لأن عليها أبراج كهرباء، وهي ليست تحت ولاية الشركة حاليا، وتم التوصل إلى أن يتم إنشاء المشروع السكني على هذه المساحة بعد التوافق بين الكهرباء والمحافظة، وهذا يعني عدم الحاجة لنقل المصنع".

ووفقا لبيان الوزارة، فإن استمرار تطوير الدلتا للأسمدة، في موقعها، يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وكانت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة وافقت بالأغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وبحسب بيان من الوزارة مطلع يناير 2021، فإن الجمعية التي انعقدت أمس فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، بالإضافة إلى دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب.

كما فوضت الجمعية الشركة القابضة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع موضحا بها مصادر التمويل.

لكن بعد تراجع الحكومة عن القرار، وجه وزير قطاع الأعمال العام، بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

Displaying مسرح جريمة قتل سيدة على يد طليقها في بورسعيد.