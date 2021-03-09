وزير البترول يوافق على اتفاقية ثلاثية للتنقيب عن الغاز في شرق دمنهور

كتب- أحمد السيد:

منح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موافقته على الاتفاقية الموقعة بين شركات "فينترسال دِيا" و"كيرون" و"آي إن إيه" للتنقيب المشترك في منطقة استكشاف منطقة شرق دمنهور البرية على ساحل دلتا النيل.

وقال بيان صحفي من شركة فينترسال دِيا اليوم الثلاثاء إن اتفاقية امتياز شرق دمنهور وُقعت في 10 فبراير 2020 بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ممثلةً لمصر، وفينترسال دِيا (بوصفهما مقاول المشروع).

وبموجب الاتفاقية الجديدة ستنال "كيرون" التي تتخذ من مصر مقراً لها 40% من حصة المقاول، بينما تحصل "آي إن إيه" الكرواتية على حصة 20%، في حين ستبقى "فينترسال دِيا" مشغِّلاً للامتياز مع حصة 40% من حصة المقاول، وفقا للبيان.

وقال هوغو ديغكراف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة فينترسال دِيا، المسؤول عن الاستكشاف في البيان إن خطة التنقيب المشتركة تهدف إلى حفر ما يصل إلى سبع آبار في شرق دمنهور على مدى السنوات المقبلة.

وكانت وزارة البترول منحت فينترسال دِيا رخصة التنقيب في منطقة شرق دمنهور في 10 فبراير 2020.

وتقع المنطقة غرب مشروع فينترسال دِيا في دسوق بمنطقة دلتا النيل البرية، حيث تنتج الشركة الغاز هناك منذ عام 2013.

وقال سامح صبري، نائب أول للرئيس والمدير العام لشركة فينترسال دِيا في مصر: "نعرف المنطقة جيداً، لذلك لا نتوقع مواجهة مخاطر جيولوجية عالية". وأضاف أن البنية التحتية الحالية في دسوق تعني أن الشركة في وضع جيد لتطوير أيّ مكتشفات بزمن قياسي.

وذكر البيان أن الشركاء الجدد سيسهمون بأموالهم وخبراتهم الفنية لاستكشاف كتلة شرق دمنهور الواعدة.

وخلال العام الجاري بدأت فينترسال دِيا برنامجا للاستكشاف عبر أول بئرين إلى ثلاث آبار مخطط لها.