الملا: منتدى غاز شرق المتوسط أداة لدفع النمو الاقتصادي بالمنطقة

كتبت- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء في كلمته الافتتاحية بأعمال منتدى شرق المتوسط للغاز إن المنتدى يمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا مجهودات حثيثة لدفع العمل به رغم جائحة كورونا، بجانب دعم التعاون والتكامل لتحقيق النجاح الذي توج بتوقيع ميثاق إنشاء المنتدى كمنظمة حكومية مقرها القاهرة.

وأشار الملا في بيان صحفي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي، بما يدعم اهداف المنتدي، موضحًا أهمية العمل على تنويع مزيج الطاقة في ظل الدعوة العالمية التي تطالب بطاقة نظيفة وأن يكون الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة ووقود وسيط لتحقيق أهداف هذه الدعوات.

ويهدف المنتدى إلى العمل على تحقيق الفائدة المرجوة لكل دول المنتدى لتحقيق سوق مستدام للغاز وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي، بحسب الملا.

وقال إن المنتدى نجح في جذب اهتمام دول العالم وهو ما انعكس بشدة على رغبة عدد من دول العالم في الإنضمام للمنتدى سواء كأعضاء أو مراقبين، مؤكداً على أن التكامل والتعاون ضرورة مهمة للمساهمة في تحقيق اقتصاد قوي يسهم في تحقيق مستقبل زاهر لدول المنتدى.

ونقل البيان عن وزراء قبرص واليونان وإسرائيل واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا أهمية المنتدى والذي أصبح له ثقلًا عالميًا.

وأكد الوزراء على أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود النظيف في المستقبل، وأن المنتدى يعتبر أداه مهمة للتعاون والتكامل المشترك بين دول أعضائه لاكتشاف مزيد من احتياطيات الغاز في المنطقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في العديد من المجالات.

وأضاف الوزراء أن ميثاق المنتدى الذي تم تفعيله يسمح بالتنسيق الأفضل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد دول المنتدى.

ويسهم المنتدى في تواصل الحوار بين منتجي ومستهلكي الغاز في منطقة شرق المتوسط ويسهم في تحقيق الرؤية وتبادل الأفكار والتوصل إلى قرارات لصالح شعوب دول المنتدى.

وأعرب وزراء المنتدى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم أعمال المنتدى والنجاح في تحقيق أهدافه.