شعبة الأدوات المنزلية: 20% تخفيضات بمناسبة عيد الأم بالمحلات

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الملواني عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن المحلات والمولات التجارية خفضت أسعار الأدوات المنزلية والهدايا بمناسبة عيد الأم بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪‏.

وأضاف الملواني في بيان اليوم الثلاثاء،أن الفترة الماضية شهدت ركودا في الأسواق تأثرا بجائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تراجع المبيعات للعديد من القطاعات، مشيرا إلى أن عيد الأم يعتبر فرصة جيدة للمبيعات وتصريف البضائع لدى التجار.

ولفت إلى أن التباعد الاجتماعي وتخوف البعض من فيروس كورونا أدى إلى نشاط أن التجارة الإلكترونية، أصبحت تحتل جزء لا بأس به من المبيعات وأصبح الإقبال عليها متزايد منذ العام الماضي.



وذكر عضو شعبة الأدوات المنزلية، أن هناك حالة من التفاؤل في أوساط التجار نظرا لاتجاه الدولة في دعم الأسواق وتسهيل حركة التجارة والمشروعات الصغيرة، متوقعا في الوقت نفسه بأن يخفض توزيع لقاحات فيروس كورونا سيقلل مخاطر انتشار الفيروس وسيعمل أيضا على عودة الحياة لطبيعتها قبل انتشار الفيروس.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية في مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة.

ووفقا للدراسة، فإن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو 5%، إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهي تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك.

وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة ٥٠% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، نتيجة لقرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة إلا للمصانع المؤهلة للتصدير وتنطبق عليها الشروط.