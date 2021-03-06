منها إصدار بطاقة التموين.. 35 خدمة تحصل عليها إلكترونيًا من بوابة مصر الرقمية؟

كتب- علاء حجاج:

أتاحت الحكومة المصرية أكثر من 35 خدمة حكومية إلكترونية يمكن الاستفادة بها من خلال بوابة مصر الرقمية، والحصول على هذه الخدمات من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، في خطوات بسيطة.

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، منها منظومة التموين والتوثيق وخدمات المرور والمحاكم والسجل التجاري والضرائب العقارية.

ويتطلب الحصول على هذه الخدمات إنشاء حساب على منصة بوابة مصر الرقمية والحصول على الخدمة التي تحتاجها.

ويتجاوز عدد حسابات المواطنين المسجلة على بوابة مصر الرقمية مليون حساب، وتعمل الحكومة بشكل متواصل على إضافة مزيد من الخدمات الجديدة على البوابة الإلكترونية ضمن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

الخدمات المتاحة

1- التموين: تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات المتعلقة بمنظومة التموين والتي يمكن إنجازها إلكترونيا وهي خدمات " إصدار بطاقة تموين جديدة - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين - تفعيل بطاقة التموين - فصل اجتماعي - ضم أفراد أسرة - نقل من محافظة لأخرى".

2- التوثيق: هناك نحو 10 خدمات متعلقة بالتوثيق متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت وهي "استعلام عن سريان محرر مميكن - تحرير توكيل عام قضايا - تحرير توكيل عام رسمي - تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام) - تحرير توكيل في الأمور الزوجية - تحرير إقرار بالشطب - تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية - تحرير إقرار رسمي - تحرير إقرار تصحيح محرر موثق - اكتب محررك".

3- مركباتي : هناك العديد من الخدمات المتعلقة بالمرور يمكن الحصول عليها إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية وهي "تظلم على مخالفات رخص المركبات - تجديد رخصة مركبة - بدل فاقد أو تالف رخصة مركبة - استعلام أو سداد مخالفات - تحرير توثيق عقد بيع مركبة - تحرير توكيل إدارة مركبة - التأكد من صحة بيانات مركبة".

4- الشهر العقاري: تتيح منصة مصر الرقمية نحو 6 خدمات إلكترونية للشهر العقاري وهي "استخراج صورة من عقد مشهر - استخرج صورة من كتاب دوري - استخراج صورة من منشور فني - استخراج شهادة تصرفات عقارية - ترجمة عقد مشهر".

5- رخصي: هي مجموعة من الخدمات المرورية للأفراد يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من منصة مصر الرقمية وهي تشمل التالي "استعلام أو تظلم أو سداد مخالفات رخص القيادة - إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة القيادة".

6- المحاكم : تتيح الحكومة بعض الخدمات المتعلقة بالمحاكم إلكترونيا وهي "إقامة دعوى مدنية - تسجيل محامي".

7- الضرائب العقارية: يمكن تقديم إقرار الوحدات السكنية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية.

يذكر أن بوابة الخدمات الحكومية هي منصة تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

اقرأ أيضا:

الخطوات .. طريقة إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟