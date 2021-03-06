وزير البترول يتفقد مشروع إنشاء خط غاز مدينة العلمين الجديدة

كتب-مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة الجاري انشاؤه بطول 120 كم وقطر 32 بوصة ممتداً من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال الملا في بيان صحفي اليوم السبت إن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة في التوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي لمواكبة خطط الدولة الطموح في التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها.

وأوضح الملا، أن الخط الجديد الجاري انشاؤه سيعمل على امداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعي سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجاري تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة والذي سيلبي احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع علاوة على المساهمة في تأمين شبكة الغاز الطبيعي بالأسكندرية، بحسب الملا.

ويشمل المشروع إنشاء محطتي تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن ادارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي وشركة بتروجيت بالتعاون في تنفيذ مشروع خطي العلمين وبرج العرب.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ 38 تعدية حفر أفقي و50 تعدية حفر مكشوف وأعمال حفر صخري بأطوال 40 كيلو متر وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر مكعب وإزالة تباب بكمية 20 ألف متر مكعب وإنشاء 10 غرف بلوف.