أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا

استقرار أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع بسوق الجملة

10:20 ص السبت 06 مارس 2021
استقرار أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع بسوق الجملة

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.8 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.1 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدى بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق الجملة سوق العبور

الخبر التالى:

المالية: صرف 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة من مبادرة دعم المصدرين بنهاية فبراير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 186503

    عدد المصابين

  • 144019

    عدد المتعافين

  • 10995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 117043688

    عدد المصابين

  • 92587702

    عدد المتعافين

  • 2598596

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خدمات مجانية من بنكي الأهلي ومصر ضمن مبادرة الشمول المالي.. تعرف عليها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا