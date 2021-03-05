شيخ العطارين.. وفاة "رجب العطار" رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية

كتبت – شيرين صلاح:

توفي منذ قليل، الحاج رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، شيخ العطارين.

وكتب متّى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، على صفحته عبر فيسبوك منذ قليل:" البقاء والدوام لله وحده توفي إلى رحمة الله تعالى

الحاج رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية".

وأكد مجدي توفيق نائب رئيس الشعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، الخبر، وقال في تصريحات لمصراوي، إن الراحل توفي في مستشفى السعودي الألماني بمصر الجديدة، وأنه يتم التحضير لدفن جثمانه.

وتعد عائلة رجب العطار أقدم عائلة عطارة مستمرة في المهنة منذ أكثر من 100 عام، حيث كان الجد الأكبر صاحب وكالة للعطارة في حي الغورية بالقاهرة.

وتوارثت العائلة مهنة العطارة عن والدهم رجب العطار، رئيس شعبة العطارة في الغرفة التجارية المصرية الذي يعمل بالمهنة منذ 25 عامًا، وبدأ ممارستها في التاسعة من عمره، حتى افتتح محله الخاص عام 1965.