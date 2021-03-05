تراجع حاد في أسعار الذهب بمصر.. والجرام ينخفض 40 جنيهًا في 10 أيام

كتبت– شيماء حفظي:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأيام الماضية، ووصلت خسائر الذهب إلى 40 جنيهًا في سعر الجرام خلال 10 أيام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 750 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ790 جنيهًا الأربعاء قبل الماضي، أي منذ 10 أيام.

وتشهد أسعار الذهب تراجعات كبيرة خلال الفترة الحالية، تأثرًا بالهبوط في سعر خام الذهب في البورصة العالمية.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

وعالميا، هبط الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%.

ويأتي انخفاض الذهب، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأونصة خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

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