أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري يوسف شعبان لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية تامر أمين فيروس كورونا انقلاب ميانمار

رئيس العاصمة الإدارية: نخطط لإنشاء "ميديا سيتي" لتكون مقرات لصحف محلية وعالمية

04:31 م الخميس 04 مارس 2021
رئيس العاصمة الإدارية: نخطط لإنشاء "ميديا سيتي" لتكون مقرات لصحف محلية وعالمية

أحمد ذكي عابدين

كتبت - نرمين إبراهيم:

قال اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تنفذ حاليا مخططا لعمل مراكز صحفية إعلامية عالمية ومحلية باسم "ميديا سيتي" لتخدم ما يحدث من تطور فى مصر.

وأوضح خلال مشاركته بافتتاح معرض ومؤتمر "عاصمة الأمل 2 " الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، أن كبرى المؤسسات الصحفية العالمية تقدمت بطلب لشراء أبنية لتكون مقرا لها بالعاصمة الإدارية.

وتابع أنه من المقرر نقل الحكومة الـ 34 وزارة إلى بالعاصمة الإدارية وذلك فى شهر يوليو القادم، على أن يبدأ العمل الرسمي في المقر الحكومي فى شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن الحكومة ستوفر بدل انتقالات للموظفين بالوزارات، وأنه من حق أي موظف شراء أي سكن هناك خاصة أن الدولة تبني وحدات إسكان فى مدينة بدر المجاورة للعاصمة الإدارية.

ومن المخطط أن يحصل الموظف على راتب أعلى بكثير من ثمن القسط مبادرة تشجيعية للانتقال إلى هناك، وفقا لعابدين.

أحمد ذكي عابدين شركة العاصمة الإدارية الجديدة ميديا سيتي

الخبر التالى:

ردا على بلاغ "الصيادلة".. فيزيتا: جميع صيدلياتنا مرخصة وتخضع لإشراف وزارة الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 184755

    عدد المصابين

  • 142610

    عدد المتعافين

  • 10871

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 116194748

    عدد المصابين

  • 91853924

    عدد المتعافين

  • 2580476

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الأهلي 2 - 1 فيتا كلوب.. مروان محسن يُسجل الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا