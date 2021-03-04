رئيس العاصمة الإدارية: نخطط لإنشاء "ميديا سيتي" لتكون مقرات لصحف محلية وعالمية

كتبت - نرمين إبراهيم:

قال اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تنفذ حاليا مخططا لعمل مراكز صحفية إعلامية عالمية ومحلية باسم "ميديا سيتي" لتخدم ما يحدث من تطور فى مصر.

وأوضح خلال مشاركته بافتتاح معرض ومؤتمر "عاصمة الأمل 2 " الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، أن كبرى المؤسسات الصحفية العالمية تقدمت بطلب لشراء أبنية لتكون مقرا لها بالعاصمة الإدارية.

وتابع أنه من المقرر نقل الحكومة الـ 34 وزارة إلى بالعاصمة الإدارية وذلك فى شهر يوليو القادم، على أن يبدأ العمل الرسمي في المقر الحكومي فى شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن الحكومة ستوفر بدل انتقالات للموظفين بالوزارات، وأنه من حق أي موظف شراء أي سكن هناك خاصة أن الدولة تبني وحدات إسكان فى مدينة بدر المجاورة للعاصمة الإدارية.

ومن المخطط أن يحصل الموظف على راتب أعلى بكثير من ثمن القسط مبادرة تشجيعية للانتقال إلى هناك، وفقا لعابدين.