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أحمد زكي عابدين: ندرس طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة

04:31 م الخميس 04 مارس 2021
أحمد زكي عابدين: ندرس طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة

اللواء أحمد ذكي عابدين

كتبت - نرمين إبراهيم:

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تدرس طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مشاركته بافتتاح معرض ومؤتمر "عاصمة الأمل 2 " الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، أن " هناك نية لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة وبالتالي ستكون هي السهم الرابح مما يسهم إيجابيا لتحقيق عائد كبير يساهم في إنشاء المرحلة الثانية والثالثة".

ويقع مشروع العاصمة الإدارية 180 ألف فدان بما يعادل مساحة دولة اندونيسيا، وسوف يتم إنشاؤها على 3 مراحل انتهت منهم المرحلة الأولى، وفقا لما قاله عابدين.

وقال إنه بالرغم من أن العاصمة الإدارية مشروعا استثماريا إلا أن لها بعدا قوميا واجتماعيا متمثل في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها، وبذلك يكون هذا المشروع مساهمًا جيدًا في حل أزمة السكان في الدولة وأحياء وأعادت رونق القاهرة القديمة والمباني التراثية.

وأكد عابدين أن استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة بلغت نحو 25 مليار دولار هي تكلفة الإنشاء والتنفيذ للمشروعات سواء الخاصة أو العامة ومنها نحو 3 مليارات دولار للحي الحكومي.

وأشار إلى أنه تم بيع 19 ألف فدان ويتبقى نحو 5 آلاف فدان لم تبع حتى الآن بعدة مناطق منها منطقة MU ومناطق الاستخدام المختلط وعلى النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.

اللواء أحمد ذكي عابدين العاصمة الإدارية الجديدة البورصة

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