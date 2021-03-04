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كيف تطور دعم الوقود في مصر خلال آخر 6 سنوات ونصف (جراف تفاعلي)

03:13 م الخميس 04 مارس 2021
كيف تطور دعم الوقود في مصر خلال آخر 6 سنوات ونصف (جراف تفاعلي)

الوقود

كتب- مصطفى عيد:

يواصل دعم المواد البترولية في مصر، سلسلة تراجعاته خلال العام المالي الحالي، والتي بدأها العام قبل الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، قال طارق الملا وزير البترول إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح الملا، في تصريحات لرويترز، أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام".

كما يعد دعم المواد البترولية في النصف الأول من العام الحالي أقل من نصف الدعم خلال العام المالي الماضي، والبالغ نحو 9.35 مليار جنيه، وبالتالي يتجه الدعم هذا العام نحو الانخفاض للعام الثالث على التوالي.

وتطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي منذ الانتهاء من تحرير أسعار أغلب هذه المواد في يوليو 2019، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على تطور الأسعار العالمية للبترول الخام وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الشهور الثلاثة السابقة على قرار التسعير، وأيضا أحيانا تسهم التوقعات بشأن الأسعار العالمية في القرار أيضا.

وشهدت أسعار البترول الخام ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الأربعة الأخيرة وهو ما قد يضطر الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود في بداية الشهر المقبل، كما يمكن أن يهدد سلسلة انخفاضات الدعم بالتوقف في حالة زادت الأسعار لمستويات أعلى خلال الفترة المتبقية من العام المالي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور دعم المواد البترولية في آخر 6 سنوات ونصف، بحسب بيانات وزارة المالية ووزير البترول.

الوقود دعم الوقود المواد البترولية

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