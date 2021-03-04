مفاجأة.. مصانع البوتاجازات لم تطبق "المواصفات القياسية" رغم مرور 3 سنوات على إقرارها

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك 3 مصانع فقط بالسوق المصري طبقت المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية خلال 2017 في صنع البوتاجازات.

ووفقا لقول هلال، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأيضا حددت أن تنطبق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.

وأضاف هلال، أن من ضمن شروط المواصفة التي وضعتها الهيئة أن توفر عامل أمان شعلة البوتاجاز بحيث يتم وقف الغاز تماماً عند حدوث انطفاء للشعلة بسبب أي عامل، ووجود ترموستات مروحة لتوزيع الهواء داخل الفرن حتى لا ينكسر الزجاج من ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت هيئة المواصفات والجودة المصرية خاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات خلال الأيام الماضية، وقالت الهيئة إنها ستجري حملات تفتيشية بالمصانع لمعرفة من ملتزم في التصنيع بالمواصفة الموضوعة.

وذكر هلال، أن بعض المصانع التي تنتج البوتاجازات طالبت وزيرة الصناعة الأسبوع الحالي بتأجيل تطبيق هذه المواصفة سنة على الأقل، وذلك نظراً لوجود مخزون كبير لديهم وحالة السوق والركود الكبير الذي أصابه منذ بداية أزمة كورونا.

وقال رئيس الشعبة، إن التجار طالبوا بتأجيل القرار في الوقت الحالي حتى لا يرفع أسعار البوتاجازات بالسوق المصري بين 400 و600 جنيه للبوتاجاز الواحد.

وذكر هلال، أن تطبيق المصانع مواصفات هيئة المواصفات والجودة على البوتاجازات المحلي سيزيد من فرص تصدير المنتج لجودة خارجيا، وسيزيد من فرص تفضيله عن المنتج المستورد.

وتطالب شعبة الأجهزة المنزلية وزارة الصناعة بتطبيق القرار الصادر منذ عام 2017 من هيئة المواصفات والجودة خلال العام الحالي، مع إعطاء المصانع لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم للبدء في تطبيق هذه المواصفات.