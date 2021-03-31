الضرائب العقارية: ارتفاع عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيًا إلى 55 ألف حتى ظهر اليوم

كتب- مصطفى عيد:

قال ناجي السرجاني مستشار رئيس الضرائب العقارية لمصراوي إن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لمصلحة الضرائب العقارية وصل حتى ظهر اليوم إلى 55 ألف إقرار، مؤكدًا أن التقديم على المنصة متاح حتى منتصف هذه الليلة.

وأضاف السرجاني أن المقر الرئيسي للمصلحة والمأموريات المنتشرة في المحافظات شهدت زحاما من المواطنين من أجل تقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدا أن العمل مستمر حتى الانتهاء من تقديم إقرار آخر ممول متواجد في أي مأمورية.

وذكر أن هناك إقبالا كبيرا في مقر المصلحة الرئيسي لتقديم الإقرارات ولكن بشكل أقل نسبيا مقارنة بالإقبال أمس الثلاثاء.

وأشار السرجاني إلى أن هناك تنظيما أكثر خلال معاملات اليوم، حيث يتم تقديم رقم للممول للانتظار جالسا حتى يحين دوره بدلا من الوقوف في طابور مثلما كان يحدث في الأيام الماضية.

وأوضح أن هناك بعض المأموريات التي تشهد زحاما كبيرا أيضا مثل مأمورية أكتوبر، ومأمورية الساحل، كما أن هناك ترددا من الممولين على المأمورية الجديدة بشرم الشيخ والتي تم افتتاحها منذ أيام فقط، وذلك لتقديم إقراراتهم الضريبية.

وأكد السرجاني أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، حيث استخدم الدكتور محمد معيط وزير المالية الصلاحيات التي نص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تتيح له مد المهلة 3 أشهر فقط تنتهي اليوم بدلا من نهاية ديسمبر الماضي، وبالتالي لا يمكن مدها مرة أخرى بأي حال.