ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة جنيهين للكيلو الواحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفع إلى 25 جنيهًا اليوم مقابل 23 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 29 و30 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

وانخفض سعر الكتكوت ليتراوح بين 7 و9 جنيهات مقابل 10 جنيهات بالمزرعة.

واستقر سعر كرتونة البيض في المزرعة لتباع بقيمة 32 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 32 و33 جنيهًا، وسعر كيلو البط الأبيض 26 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البط المولر بين 37 و38 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.