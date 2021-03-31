تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 1.6% إلى مستوى 10568 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 144.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 81.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء قيمة بلغت 63 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.19% إلى مستوى 10717 نقطة.
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