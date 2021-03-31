أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:59 م الأربعاء 31 مارس 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 1.6% إلى مستوى 10568 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 144.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 81.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء قيمة بلغت 63 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.19% إلى مستوى 10717 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

الخبر التالى:

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق خلال تعاملات اليوم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حوافز وعلاوة دورية.. 9 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا