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تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

10:05 ص الأربعاء 31 مارس 2021
تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 5 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس 10 قروش.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و1.85 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الكوسة الفاصوليا الطماطم البطاطس الجوافة البرتقال البلدي الرمان

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