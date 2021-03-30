رئيس الضرائب العقارية: إقبال غير عادي على تقديم الإقرارات وهذه رسالتي للمواطنين (فيديو)



كتب- مصطفى عيد:

تصوير- أحمد حسين:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن المصلحة استعدت جيدا للإقبال الكبير الذي تشهده مأمورياتها ومقرها الرئيسي من المواطنين المكلفين والممولين من أجل تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بهم.

وأضاف فوزي، خلال حوار مع مصراوي، سينشر لاحقا، أن المصلحة كانت تتوقع زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة لمهلة تقديم الإقرارات والتي تنتهي غدا الأربعاء 31 مارس الجاري.

وتابع: "الإقبال بدأ يزيد من أمس بشكل غير عادي وبالتالي كنا اليوم موجودين مبكرا في المصلحة، وهناك تعليمات من المصلحة في ضوء توجيهات وزير المالية بعمل كل المأموريات التابعة حتى السادسة مساءً وعدم الانصراف حتى الانتهاء من تقديم إقرار آخر ممول موجود بها".

وأشار إلى أن المصلحة تتيح تقديم الإقرارات من أي مأمورية على مستوى الجمهورية وعدم التقيد بالمأمورية التي تقع الوحدة العقارية في المنطقة التابعة لها، وهي تعليمات مشددة ويتم تطبيقها.

وأوضح أن الشبابيك المخصصة لتقديم الإقرارات في مقر الخزانة العامة تعمل على تقديم أقصى مساعدة وعون للمواطنين من خلال الموظفين العاملين على هذه الشبابيك وفي الصالة من أجل تيسير تقديم الإقرارات الضريبية.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب العقارية رسالة للممولين والمكلفين، حيث ناشدهم بأن يساعدوا المصلحة، من خلال تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة العقارات الخاضعة للضريبة ومدى إعفائها من عدمه، وهي مساعدة من المواطنين لأجلهم.

وتابع: "أنا عايز أقف على بيان وحقيقة الوحدة التي تملكها حتى لو معفاة أنا عايز بياناتها مش أكتر من كده.. والإقرار مجانا ولا يترتب عليه أي آثار وتساعد فيه المصلحة.. السداد دا موضوع تاني".

وأشار فوزي أن من عليه تقديم الإقرار يتضمن المالك أو المنتفع أو المستغل وليس له علاقة بالمستأجر، ومن يملك وحدة عقارية يتقدم بالإقرار ويكتب بياناتها به مع صورة لبطاقته وإن أمكن صورة عقد الوحدة إن وجد والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

وأكد فوزي أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات أمام الممولين بعد انتهائها غدا الأربعاء، مشددا على أنه لن تغلق المأموريات أبوابها اليوم وغدا إلا مع الانتهاء من تقديم آخر إقرار للممولين المتواجدين من أجل تقديمها.