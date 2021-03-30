خسائر كبيرة لأسعار الذهب اليوم.. والجرام يتراجع 20 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام الواحد 7 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 13 جنيهًا في الصباح؛ ليصبح إجمالي التراجع 20 جنيهًا للجرام الواحد اليوم الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 742 جنيهًا مقابل 749 جنيهًا في الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 636 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 848 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5944 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 25.5 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 1.48%، ليسجل سعر الأوقية 1686.8دولار، في الساعة 4:38 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.