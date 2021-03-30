أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الإحصاء: إنتاج الورق والأجهزة الكهربائية يخفض نشاط الصناعات التحويلية في يناير

12:59 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الإحصاء: إنتاج الورق والأجهزة الكهربائية يخفض نشاط الصناعات التحويلية في يناير

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغ 0.7% مقارنة بالشهر السابق له، بحسب بينان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للبيان انخفض نشاط صناعة الورق في شهر يناير بنسبة 6.65% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة.

كما تراجع نشاط صناعة الأجهزة الكهربائية في يناير بنسبة 9.06%، وأرجع الجهاز ذلك إلى حالة السوق.

وفي المقابل ارتفع نشاط صناعة المنتجات الغذائية خلال يناير مقارنة بديسمبر بنسبة 21.44%، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

كما ا رتفع نشاط صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بنسبة 17.19% في يناير، وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا، بحسب البيان.

الصناعات التحويلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة صناعة الأجهزة الكهربائية صناعة المنتجات الغذائية

الخبر التالى:

التأمينات تحث المصريين في اليونان على تحويل اشتراكاتهم قبل نهاية أبريل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التحقيقات تعيد الأنظار لسفينة قناة السويس الجانحة.. وصندوق أسود يكشف السبب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا