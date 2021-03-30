الإحصاء: إنتاج الورق والأجهزة الكهربائية يخفض نشاط الصناعات التحويلية في يناير

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغ 0.7% مقارنة بالشهر السابق له، بحسب بينان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للبيان انخفض نشاط صناعة الورق في شهر يناير بنسبة 6.65% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة.

كما تراجع نشاط صناعة الأجهزة الكهربائية في يناير بنسبة 9.06%، وأرجع الجهاز ذلك إلى حالة السوق.

وفي المقابل ارتفع نشاط صناعة المنتجات الغذائية خلال يناير مقارنة بديسمبر بنسبة 21.44%، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

كما ا رتفع نشاط صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بنسبة 17.19% في يناير، وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا، بحسب البيان.