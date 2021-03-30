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هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:50 م الثلاثاء 30 مارس 2021
هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام الواحد 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 749 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 642 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 856 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5992 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 15.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.92%، ليسجل سعر الأوقية 1696.4دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب هبوط أسعار الذهب جرام الذهب عيار 18 عيار 24 عيار 21

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