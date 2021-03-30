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50 جنيهًا زيادة في سعر طن الأسمنت بالأسواق رغم الركود

12:42 م الثلاثاء 30 مارس 2021
50 جنيهًا زيادة في سعر طن الأسمنت بالأسواق رغم الركود

زيادة في سعر طن الأسمنت

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن الأسمنت ارتفع 50 جنيهًا بالأسواق خلال الأيام الماضية رغم الركود الكبير الذي يشهده سوق مواد البناء حاليا.

وأضاف الزيني، أن هذا الارتفاع غير مبرر خلال الفترة الحالية في ظل ركود السوق، مشيرا إلى أن الشركات رفعت السعر لمحاولة زيادة الأرباح.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت بين 655 جنيهًا و800 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط سعر الطن بالأسواق بين 800 و900 جنيه.

وبحسب الزيني، فإن سوق مواد البناء يشهد حالة من الركود الكبيرة في حركة البيع والشراء منذ مدة.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

أسعار مواد البناء سعر الأسمنت طن الاسمنت

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