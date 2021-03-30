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المالية تحذر.. تحويل الشركات غير المنضمة للفاتورة الإلكترونية للنيابة

10:40 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
المالية تحذر.. تحويل الشركات غير المنضمة للفاتورة الإلكترونية للنيابة

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيحيل الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتباراً من منتصف شهر مارس إلى النيابة.

وأضاف أن هذا سيأتي اعتبارًا من منتصف أبريل القادم وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وبحسب معيط فإنه كان قد صدر قرارًا رقم (518) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2020.

وطالب وزير المالية، الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وشدد وزير المالية على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالب وزير المالية الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

الفاتورة الالكترونية محمد معيط وزير المالية الاجراءات الضريبية

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