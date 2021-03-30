البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.19% إلى مستوى 10717 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.19% إلى مستوى 10738 نقطة.