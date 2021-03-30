أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور عند نفس مستوياتها أمس.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيهًا، و سعر كيلو السمك البوري بين 32 و38 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا,كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري, اليوم, بين 110 جنيهات و170 جنيهًا،, وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.