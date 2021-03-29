هشام توفيق لمصراوي: لدينا خطة لتطوير شركات الأدوية "ولا نية للدمج"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، شهدت تطويرا بتمويل ذاتي خلال السنوات الماضية، وهناك خطة لاستكمال هذا التطوير.

وأضاف الوزير :"خلال السنتين الماضيتين نفذت الشركة تطويرا ذاتيا من خلال إتمام عمليات صيانة للتشغيل بتكلفة 300 مليون جنيه من أصل عمليات بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه، فيما تسعى القابضة للحصول على تمويل بنكي بقيمة 1.7 مليار جنيه لاستكمال هذه الصيانات".

وأوضح أن أعمال الصيانة تساهم في زيادة إنتاج شركات الأدوية، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الهيكلة الإدارية، وتحريك أسعار الأصناف المخسرة، فحققنا أرباحا بـ 700 مليون جنيه بعد أن كانت الشركة تحقق خسائر حتى عام 2017-2018.

وأشار الوزير، إلى من ضمن خطط التطوير، البدء في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير شركة النصر للأدوية، وإنتاج المواد الفعالة.

وقال الوزير، إن مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور أحمد حجازي، والدكتور أشرف الخولي، سيكمل خطة تطوير الشركات، مشيرا إلى أنه لا نية لدمج الشركات التابعة للقابضة أو تقليصها.

"لدينا 4 شركات تزيد فيها نسبة شراكة القطاع الخاص عن القطاع العام، ليس هناك مجالا أو فكرة لدمج الشركات، نحن ننتج جزءا كبيرا من الأدوية التي تستخدم في بروتوكول علاج كورونا" بحسب الوزير.

وأضاف :"كان ضروريا أن يتم نقل ملكية شركتي التجارة إلى هيئة الشراء الموحد لأن مشروع المخازن الجديدة يتبع الهيئة خاصة بعدما لم نتمكن من تنفيذ نشاط المخازن والتوزيع، ونركز حاليا على نشاط الإنتاج".

ويتبع الشركة القابضة 8 شركات تعمل في إنتاج الأدوية، بالإضافة إلى شركة للعبوات الدوائية.