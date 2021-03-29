بعد تحرير "إيفر جيفن".. 367 سفينة تنتظر المرور من قناة السويس (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

تنتظر نحو 367 سفينة المرور من قناة السويس في الاتجاهين، بعد حل أزمة السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في القناة منذ الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين أن السفينة "إيفر جيفن" تحركت بعد أن جنحت في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وتسببت في تعطيل حركة الملاحة في القناة في الاتجاهين.

وبحسب آخر بيانات لشركة لويدز ليست المتخصصة في الشحن اليوم فإن عدد السفن المنتظرة المرور من القناة وصل إلى 367 سفينة.

وتتنوع هذه السفن ما بين ناقلات بضائع الصب الجافة والنفط الخام والكيماويات والغاز الطبيعي المسال، وسفن شحن الماشية وحاملات السيارات.

وتنتظر هذه السفن في 3 مناطق رئيسية هي بورسعيد والسويس والبحيرة المرة، وفقًا للبيانات.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي عدد السفن وأماكن تواجدها، والتي تنتظر أن انتهاء أزمة السفينة الجانحة للمرور من القناة.