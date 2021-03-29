اللجنة الوزارية للقطن توصي بتعميم منظومة التداول الجديدة على الجمهورية

كتبت – شيماء حفظي:

أوصت اللجنة الوزارية للقطن، بتعميم منظومة تداول الأقطان على مستوى الجمهورية بدءا من الموسم المقبل، وذلك في اجتماعها الأسبوع الماضي، لمناقشة نتيجة تطبيق المنظومة الموسم الماضي.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة أوصت في اجتماعها الشهر الجاري، بتعميم التجربة على كل المحافظات بعدما تم تجربتها على 4 محافظات على مدار الموسمين الماضيين.

وأضاف الوزير أن اللجنة سترفع تقريرها لمجلس الوزراء، الذي له حق إصدار قرار تعميم التجربة، بناء على تقارير الأداء والتوصيات.

وتتكون اللجنة من وزراء قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتجارة والصناعة نيفين جامع، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وتسعى الحكومة لتعميم منظومة تداول الأقطان من خلال آلية المزادات العلنية والتي تعد بديلا لبورصة القطن، بعدما تم تجربته في موسمين على محافظتين ثم أربع محافظات.

وكان مصدر قال لمصراوي، سابقا، إن مساحات القطن المزروعة خلال الموسم الماضي، انخفضت إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم السابق له، بنسبة تراجع تصل إلى 22% نتيجة قرار الفلاحين بتخفيض المساحات المزروعة نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة.

وقال المصدر، إن أداء صادرات القطن الموسم الماضي، تحسن من ناحية الكمية والقيمة، لتسجل تعاقدات وارتباطات شركات التجارة نحو 1.4 مليون قنطار قطن حتى الشهر الماضي.

وفي تصريحات سابقة، توقع المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان، أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم المقبل بنحو 21% نتيجة لزيادة أسعار الأقطان عالميا خلال الفترة الماضية.

وقال خضر، إنه مع تحسن الأسعار في نهاية الموسم الماضي، ستكون هناك زيادة طفيفة في المساحات المزروعة من 182 ألف فدان، إلى نحو 220 ألف فدان متوقعة الموسم الجديد.

وأشار خضر، إلى أن التوسع في المساحات المنزرعة مرهون بقرار الفلاحين خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنهاية الموسم لتسجل نحو 150 سنتا للقنطار مقابل أقصى سعر كان 110 سنتات.

وأشار رئيس هيئة التحكيم، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ومعها الشركة القابضة للغزل والنسيج هي المسؤولة عن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، والتي من المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية الموسم الجديد.