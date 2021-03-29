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مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:58 م الإثنين 29 مارس 2021
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 1.19% إلى مستوى 10738 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.39%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 36.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 1.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 38.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10867 نقطة.

بالبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI اسهم البورصة
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