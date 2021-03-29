أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 762 جنيهًا مقابل 764 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6096 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 7.2 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.42%، ليسجل سعر الأوقية 1725.2دولار، في الساعة 12:22 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.