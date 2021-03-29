ستيفن يوجالينجام مديراً تنفيذياً لشركة قناة السويس للحاويات

القاهرة- مصراوي:

أعلن مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات تعيين ستيفن يوجالينجام، مديراً تنفيذياً للشركة بدءا من الخميس 1 أبريل المقبل، خلفاً لارس فانج كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق.

وقال بيان من الشركة اليوم الاثنين إن يوجالينجام تدرج بالعديد من المناصب التنفيذية والتجارية والقيادية خلال مسيرته المهنية، كان آخرها منصب المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة لما يقرب من أربع سنوات.

وحصل على خبرة دولية من خلال العمل بالكثير من محطات الحاويات حول العالم، ومن أبرزها محطة إيه بي مولر المشتركة بتانجونج بيليباس ماليزيا.

وتخرج يوجالينجام عام 1997 في الجامعة العريقة "كلية الملك في لندن" حيث تخصص في دراسة الحقوق، ليكلل تلك الدراسة بالعديد من الشهادات المتخصصة والمعتمدة من كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

وقال يوجالينجام في البيان إنه يشكر لارس فانج كريستنسن ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق على سجل إنجازاته الحافل الذي أثرى نشاط المحطة بشكل ملحوظ وعزز من تنافسيتها على مدار السنوات الماضية".

وأضاف أنه منذ اليوم الأول من تأسيس الشركة عام 2004، لم تدخر شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة ميرسك جهداً لخدمة الاقتصاد المصري، بل وألزمت نفسها بدفع عجلة التنمية بمحور قناة السويس عبر تطوير عملياتها الإنتاجية بميناء شرق بورسعيد وجعله أكثر تنافسية بين موانئ شرق وجنوب المتوسط.

وقال إن بخصوص سياسة الشركة ورؤيتها المستقبلية، ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة لمحطة قناة السويس للحاويات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية الضخمة بمحور قناة السويس والاستغلال الأمثل للصناعات الواعدة التي سيتم توطينها بالمنطقة الاقتصادية لدعم استراتيجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030، فمن خلال استثماراتنا وتوسعاتنا المستقبلية".

وتسعى الشركة إلى النهوض بقدرتها التنافسية لتباري كبرى موانئ الترانزيت الدولية والعالمية، فضلاً عن الحفاظ على مكانتها كونها بوابة مصر الأولى لتجارة وتداول الترانزيت وضمن أعتى محطات الحاويات في الإقليم بأسره.

وتعد شركة قناة السويس للحاويات شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، وتحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.