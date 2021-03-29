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قرار مفاجئ و"عبر الفاكس".. كواليس إقالة رئيس شركة غزل المحلة

01:29 م الإثنين 29 مارس 2021
قرار مفاجئ و"عبر الفاكس".. كواليس إقالة رئيس شركة غزل المحلة

الشركة القابضة للغزل والنسيج

كتبت – شيماء حفظي:

كشف مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، كواليس إقالة رئيس شركة غزل المحلة، وقال إن القرار جاء مفاجئًا لرئيس الشركة الذي كان يباشر عمله بالشركة حتى أمس.

وقال المصدر، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، أخطرت رئيس شركة غزل المحلة، عمرو أحمد رجب، عبر الفاكس، صباح اليوم بقرار تغييره، وتعيين أحمد شاكر – الذي كان يشغل رئيس شركة الدقهلية - رئيسا للشركة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن القابضة قررت تغيير رئيس شركة مصر لغزل المحلة، التابعة لها.

وبحسب رئيس القابضة، تم تكليف أحمد شاكر رئيسا للشركة، بدلا من عمرو أحمد رجب، بعد تقييم الأداء خلال الفترة الماضية ولـ"الصالح العام".

يذكر أن عمرو، تولي إدارة شركة غزل المحلة، في يوليو الماضي، ضمن حركة تغييرات واسعة أجرتها الشركة القابضة في الشركات التابعة لها.

وتعمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، على خطة لدمج الشركات القائمة حاليا، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، لتكوين 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

وستشمل خطة الدمج، 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وتتضمن خطة الوزارة لدمج الشركات، تقليص عدد الشركات الشقيقة العاملة في نفس النشاط والتي تتنافس فيما بينها تحت مظلة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الدمج سيكون ماليا وليس نقل المصانع من أماكنها الحالية.

الشركة القابضة للغزل والنسيج شركة غزل المحلة عمرو أحمد رجب أحمد شاكر
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