توقعات باستقرار أسعار حديد التسليح بالأسواق خلال شهر إبريل

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع أن تثبت شركات الحديد الأسعار بالأسواق خلال شهر إبريل المقبل.

وأضاف الزيني، أن شركة حديد عز أعلنت تثبيت سعر طن الحديد لشهر إبريل المقبل ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 13650جنيها.

ويتراوح سعر طن الحديد بين 12700 جنيه و13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 13200 و13800 جنيه، وفقا لقول الزيني.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن السوق يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء منذ فترة كبيرة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.