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أسعار النفط تتراجع بعد التعويم الجزئي للسفينة الجانحة في قناة السويس

11:23 ص الإثنين 29 مارس 2021
أسعار النفط تتراجع بعد التعويم الجزئي للسفينة الجانحة في قناة السويس

أسعار النفط

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع سعر برميل النفط بنسبة 2% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن تعويم جزئي لسفينة إيفر جيڨن الجانحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.

وقلص سعر خام برنت خسائره جزئيا خلال منتصف الجلسة لينخفض 0.33% ويسجل 64.36 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وأعلنت هيئة قناة السويس تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80% على أن تجري مناورة جديدة ظهر اليوم لتعويمها بالكامل.

وبحسب بيانات لشركات تعمل في الشحن فإن نحو 369 سفنية تنتظر المرور من قناة السويس، ضمنهم ناقلات نفط عملاقة، مما تسبب في صعود النفط خلال الأيام الماضية مع احتمالية تأخر وصول الشحنات.

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